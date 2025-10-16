Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Vergiss Mein Nicht

Staffel 6Folge 3vom 16.10.2025
Vergiss Mein Nicht

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 3: Vergiss Mein Nicht

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Finn und Lars untersuchen den Mord an Alexander Hoffmann, der in seinem Zuhause erstochen wurde. Die Hintergründe des Verbrechens sind fragwürdig: Alexander führte ein zurückgezogenes Leben. Trotzdem gibt es Hinweise dafür, dass er den Täter gekannt haben muss. Außerdem hatte er sich in letzter Zeit bei den Anonymen Alkoholikern gemeldet und versucht, den durch seine Sucht verursachten Schaden wiedergutzumachen.

