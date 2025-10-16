Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Klassenkampf

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 8vom 16.10.2025
Klassenkampf

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 8: Klassenkampf

47 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Der Schuldirektor Uwe Pistorius wird im Chemieraum des Lübecker Gymnasiums mit Chlorgas vergiftet und stirbt. Tatverdächtig ist der Vertrauenslehrer Matthias Kleinert: Er hatte allem Anschein nach eine verbotene Liebschaft mit der Schülerin Tanja. Ein Foto, das dem Schulleiter Pistorius noch vor seinem Tod gezeigt wurde, gibt Anlass zu dieser Vermutung. Wollte Matthias vermeiden, dass seine Affäre mit der Schülerin die Runde macht und schaffte deshalb seinen Chef aus dem Weg?

