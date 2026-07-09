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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alte Heimat

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 15vom 09.07.2026
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 15: Alte Heimat

47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Die kanadische Staatsbürgerin Suzy Kaufman kehrt gemeinsam mit ihrer Assistentin Edna in ihre Heimatstadt Lübeck zurück und findet dort den Tod. Die Kommissare entdecken ihre Leiche im Gartenteich der Pension Singer. Tatverdächtig ist Edna, die der Immobilienmaklerin eine Summe von 200.000 Dollar schuldete. Die Beweise gegen die Frau erhärten sich schließlich, als in ihrem Hotelzimmer auch noch die Mordwaffe gefunden wird. Trotzdem weist Edna jede Schuld von sich ...

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