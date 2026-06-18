Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Rosenkrieg

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 8vom 18.06.2026
Joyn+
Rosenkrieg

RosenkriegJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 8: Rosenkrieg

49 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Die Kommissare ermitteln im Fall um die ermordete Karen Feller. Die Frau wurde auf dem Parkplatz nahe ihres Arbeitsortes erschlagen. Finn und Lars lenken den Verdacht zunächst auf Sylvia, die Ex-Frau von Karens Chef Torsten. Beide hatten sich zuletzt gestritten. Doch dann nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung: Die Polizisten erfahren, dass Sylvias Sohn Linus verschwunden ist. Hat Torsten seinen Sohn entführt und Karen umgebracht, weil sie davon wusste?

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich - Morden im Norden
SAT.1 emotions
Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Alle 2 Staffeln und Folgen