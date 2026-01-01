Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 12
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Neues Leben

49 Min.Ab 6

Joe Lindner bringt seine Freundin Fee Bachmann ins Klinikum; die Frau klagt über Schwindel und Übelkeit. Dr. Niklas Ahrend stellt sofort Untersuchungen an und findet die Ursache: Fee erwartet ein Kind. Sie reagiert darauf mit Freude, ihr Partner Joe dagegen ist mehr als verunsichert. Dramatisch wird die Situation, als sich herausstellt, dass Fees Gesundheit durch die Schwangerschaft auf dem Spiel steht ...

