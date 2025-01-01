Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 14
49 Min.Ab 12

Dr. Harald Loosen hat sich inzwischen von seiner langen Krankheit erholt und nimmt den Dienst im Klinikum wieder auf. Sein erster Patient ist ein Mann, der ausgerechnet unter der gleichen Krankheit leidet wie er selbst. Der Oberarzt beschließt, bei dem Patienten die Behandlungsmethode anzuwenden, die sich bei ihm bewährt hat. Eine Entscheidung, die unangenehme Folgen nach sich ziehen wird ...

