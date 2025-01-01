In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 23: Auf Messers Schneide
49 Min.Ab 12
Der Leipziger Chirurg Dr. Brentano wird ins Johannes-Thal-Klinikum bestellt. Zusammen mit Dr. Moreau soll er Ben Ahlbeck operieren, der sich bei einem Motorradunfall einen äußerst komplizierten Trümmerbruch zugezogen hat. Dr. Ahrend sucht unterdessen nach einer Erklärung für die starken Bauchschmerzen der Patientin Nicole Leitner. Leider muss der Arzt die junge Frau mit einer sehr besorgniserregenden Diagnose konfrontieren ...
