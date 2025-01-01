In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 32: Alte Bande
49 Min.Ab 6
Oberarzt Dr. Niklas Ahrend und seine Kollegin Dr. Theresa Koshka untersuchen Dimitri Leonow, der bei einem Überfall auf seinen Laden schwer verletzt worden ist. Elias Bähr wird unterdessen von seiner Vergangenheit eingeholt. Sein ehemaliger Schulfreund Ralle stattet ihm in der Klinik einen völlig unerwarteten Besuch ab. Außerdem macht sich die Belegschaft Sorgen um Julia Berger, die seit Tagen von der Arbeit fernbleibt.
