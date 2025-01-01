In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 5: Ehrlichkeit
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend untersucht Lina Schubert und stellt fest, dass sie keine Gebärmutter hat. Jetzt hat Lina nicht nur Angst, niemals Mutter zu werden, sondern auch ihren Freund zu verlieren: Die junge Frau ist intersexuell und möchte nicht, dass ihr Partner davon erfährt. Niklas stellt ihr die Möglichkeit einer Gebärmuttertransplantation in Aussicht. Doch das würde bedeuten, dass sie ihrem Lebensgefährten die Wahrheit erzählen muss.
