In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Schein oder Sein
49 Min.Ab 6
Der junge Vietnamese Thien wird nach einem Verkehrsunfall in das Klinikum eingeliefert. Vor Ort stellen die Ärzte einen hohen Alkoholgehalt in seinem Blut fest. Thien bestreitet jedoch, getrunken zu haben. Seine Glaubwürdigkeit sinkt, als am nächsten Tag erneut Alkohol in seinem Körper nachgewiesen wird. Nur Dr. Moreau vertraut den Angaben des Patienten und versucht, das Rätsel um Thiens Zustand zu lösen.
