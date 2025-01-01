Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 10
49 Min.Ab 6

Wolfgang Berger ist begeistert von dem Vortrag des Onkologen Marc Lindner und würde ihn gerne am Johannes-Thal-Klinikum anstellen. Dr. Ruhland gibt dem Klinikleiter jedoch zu bedenken, dass das Krankenhaus sich einen weiteren Arzt nicht leisten kann. Die neue Assistenzärztin Vivienne Kling kämpft unterdessen mit dem Patienten Carsten Siemers, der sich vehement gegen eine stationäre Aufnahme wehrt.

SAT.1 emotions
