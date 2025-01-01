In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Familienbande
48 Min.Ab 6
Bastian und Arthur Westermann werden nach einem Autounfall in der Klinik behandelt. Die zwei Brüder geraten von einem Streit in den nächsten und bringen damit die Ärzte aus dem Konzept. Arthur ist so schwer verletzt, dass er von Dr. Moreau notoperiert werden muss. Julia Berger kümmert sich um die schwangere Katharina Wörner. Die junge Frau hat Angst, sich wegen ihrer körperlichen Einschränkung nicht ausreichend um ihr Kind kümmern zu können.
