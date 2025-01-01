In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 5: Gewissensentscheidung
48 Min.Ab 12
Dr. Niklas Ahrend und Julia Berger haben mit einer Patientin zu tun, deren Fall besonders unter die Haut geht: Die querschnittsgelähmte Felicitas Sommer erwartet ein Kind, doch die bevorstehende Schwangerschaft ist mit großen Risiken verbunden. Dr. Moreau nimmt derweil seine Arbeit im Klinikum wieder auf, gerät aber schon nach kurzer Zeit in einen heftigen Disput mit seiner neuen Kollegin Dr. Ruhland.
