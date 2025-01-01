In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 7: Wahrheit oder nicht?
49 Min.Ab 12
Dr. Ahrend und seine Kollegin Julia Berger kümmern sich um Phillipp und Carla Anschütz, die sich in der Klinik getrennt voneinander behandeln lassen wollen. Während der Untersuchungen erfahren die Ärzte ein paar unangenehme Details, die der Ehe der beiden Patienten erheblichen Schaden zufügen könnten. Dr. Moreau und seine Kollegin Dr. Ruhland streiten sich derweil um die angemessene Behandlungsmethode für Sofie Tröger.
Alle Staffeln im Überblick