In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Familie und andere Komplikationen
49 Min.Ab 12
Dr. Ahrend und sein Kollege Ben Ahlbeck sind fassungslos, als sie bei der 13-jährigen Patientin Merle eine Alkoholfahne wahrnehmen. Die Situation eskaliert schließlich, als neben Merles Mutter auch noch der Vater in der Klinik eintrifft. Beide Eltern geraten so heftig aneinander, dass die Ärzte eingreifen müssen. Zeitgleich tritt Vivienne Kling ihren ersten Probearbeitstag als Assistenzärztin im Krankenhaus an.
