Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
It's Always Sunny in Philadelphia

Dennis' Doppelleben

ProSieben FUNStaffel 12Folge 10vom 03.12.2025
Joyn Plus
Dennis' Doppelleben

Dennis' DoppellebenJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 10: Dennis' Doppelleben

21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Dennis stürmt in die Bar und berichtet seinen Freunden, dass er offenbar vor kurzer Zeit eine Frau geschwängert hat. Dumm nur, dass er der Mutter seines Kindes eine Lügengeschichte aufgetischt und sich eine völlig andere Identität zugelegt hat. Um nicht für Frau und Kind aufkommen zu müssen, behauptet er, mit Mac zusammen zu sein. Seine Clique soll mitspielen, doch sie macht alles nur noch schlimmer.

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 2 Staffeln und Folgen