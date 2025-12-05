Die Clique bekommt fahrbare UntersätzeJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Die Clique bekommt fahrbare Untersätze
23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Nachdem Dennis' geliebtes Auto abgebrannt ist, macht er sich auf die Suche nach Ersatz. Der Termin im Autohaus verläuft aber ernüchternd. Gerade als er sich für ein Modell entscheidet, will Frank ihm den Wagen wegschnappen. Der Verkäufer weist den älteren Herren allerdings darauf hin, dass sein Führerschein bereits seit Jahrzehnten abgelaufen ist. Also drückt Frank die Schulbank, um wieder Auto fahren zu dürfen.
