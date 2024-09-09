Banane Noir/Bienenhandlung/KettenreaktionJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 1: Banane Noir/Bienenhandlung/Kettenreaktion
Munki und Trunk wachen auf und stellen fest, dass alle Bananen verschwunden sind. Sie durchstreifen den Dschungel wie ein Detektivduo, untersuchen das Verbrechen und versuchen, den Bananendieb zu finden. Ist es Tallbert? Baby Strauss? Oder vielleicht jemand aus der näheren Umgebung? Munki und Trunk machen sich bereit für ein episches Früchtepicknick. Aber der Bienenstock fällt vom Baum, und Buzzby kommt zu ihnen um Hilfe - Sie sind die Einzigen, die ihn zurückholen können. Zögerlich verzichten sie auf ihr Festmahl und jagen dem Bienenstock hinterher, während er wild durch den Dschungel springt... Munki und Trunk entdecken einige Hülsen, die platzen, wenn man sie berührt, und ihre Samen verteilen. Munki wird aufgeregt, als er merkt, dass er eine Dominokaskade aus explodierenden Samen machen kann. Er wird besessen und beginnt bald, eine aufwändige Kettenreaktion zu konstruieren, die den gesamten Dschungel einnimmt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick