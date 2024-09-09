Rucksack/Verloren und Gefunden/KostümpartyJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 2: Rucksack/Verloren und Gefunden/Kostümparty
Trunk sieht, wie Simon mit dem Welpen im Rucksack spazieren geht. Sie schleicht sich hinter Simon und möchte, dass der Welpe mit ihr spielt. Aber als Munki versucht, den Welpen wieder in den Rucksack zu setzen, wird er versehentlich aufgehoben und stattdessen hineingesteckt. Simon weiß nicht, dass er einen Affen anstelle eines Welpen trägt, und Trunk muss alles tun, um ihren Freund zu retten, bevor Simon es herausfindet. Die Entdecker machen eine Fahrt, und eine ihrer Taschen fällt aus ihrem Jeep und verteilt menschliche Gegenstände über den Dschungel. Die Tiere sind alle von den seltsamen Objekten, die sie finden, fasziniert. Aber als die Entdecker durch den Dschungel zurückverfolgen, um ihre verlorenen Dinge zu sammeln, muss Trunk ihre Freunde überzeugen, ihre neuen Lieblingsbesitztümer aufzugeben, bevor sie von Menschen gesehen werden. Die Entdecker machen ihre Wäsche, und Munki leiht sich etwas von ihrer Kleidung aus und verkleidet sich als Mensch. Trunk findet das sehr lustig, aber als Munki von den Menschen irrtümlich als einer ihrer eigenen erkannt wird, muss sie ihm helfen, zu entkommen, indem sie ein eigenes Menschenkostüm bastelt.
