Keeping Up with the Kardashians
Folge 1: Wachstumsschmerzen
42 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 16
Khloé bereitet eine Babyparty für ihre beste Freundin Malika vor. Die werdende Mutter ist nicht mehr mit dem Vater des Kindes zusammen und macht sich Sorgen, ihren Sohn allein aufziehen zu müssen. Währenddessen macht Kourtney einige Bilder für ihr Lifestyleportal "Poosh" und bespricht mit ihrem Team verschiedene Ideen und Themen, über die man in ihrem Blog schreiben könnte. Zudem wollen die Kardashian Kinder ihrer Mutter Kris einen Streich spielen.
