sixxStaffel 19Folge 3vom 21.04.2023
39 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12

Beim Sport merkt Scott, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Daraufhin lässt er sich ärztlich untersuchen. Die kleine North hat schon mehrmals den Wunsch geäußert, dass sie eine Spinne als Haustier haben will. Allerdings gibt es ein Problem - ihre Mutter Kim hat eine Spinnenphobie. Doch für ihre Tochter möchte sie versuchen, sich ihrer Angst zu stellen. Zudem fährt Kim nach Washington, um dort ehemals inhaftierte Frauen zu treffen.

