Keeping Up with the Kardashians

Schwester, Schwester und ein Babymoon

sixxStaffel 19Folge 5vom 05.05.2023
Schwester, Schwester und ein Babymoon

Keeping Up with the Kardashians

Folge 5: Schwester, Schwester und ein Babymoon

40 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12

Der Streit zwischen Kendall und Kylie, bei dem auch Corey beteiligt war, bereitet der ganzen Familie Sorgen. Trotz der Familienkrise, möchte Khloé mit ihrer besten Freundin vor dem errechneten Geburtstermin wegfahren. Da der Vater des Kindes nicht mehr mit der Mutter zusammen ist, möchte Khloé sicherstellen, dass Malika die volle Unterstützung von ihren Freundinnen bekommt. Währenddessen besuchen Kris und Corey einen Tanzkurs.

