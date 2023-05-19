Durchdrehen im LockdownJetzt ohne Werbung streamen
Keeping Up with the Kardashians
Folge 7: Durchdrehen im Lockdown
40 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12
Der Lockdown zwingt die Familie größtenteils über Videoanrufe zu kommunizieren. Kendall und Kylie haben seit einem Monat nicht mehr miteinander gesprochen. Ihre Schwestern empfehlen Kendall, dass sie sich entschuldigen soll. Währenddessen hat Kim Schwierigkeiten ihre Arbeit und das Mutterleben in Einklang zu bringen. Ihre Kinder fordern nun viel mehr Aufmerksamkeit. Zudem muss sie sich um ihren kranken Ehemann Kanye kümmern und das alles überfordert sie.
