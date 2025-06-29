Zum Inhalt springenBarrierefrei
Betrug, Lust und Gier

SAT.1 GOLDStaffel 14Folge 10vom 29.06.2025
Folge 10: Betrug, Lust und Gier

41 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12

Als der Buchhalter Allan Lanteigne brutal erschlagen in seinem Haus gefunden wird, richten sich die Ermittlungen auf seinen Ehemann Demitry und dessen Liebhaber Michael Ivezic. Finanzielle Probleme und eine geheime Affäre kommen ans Licht. Es stellt sich heraus, dass Demitry und Michael einen Mordplan schmiedeten, um von Allans Lebensversicherung zu profitieren. Doch je tiefer die Ermittler graben, desto mehr schockierende Geheimnisse über Verrat und Betrug werden aufgedeckt.

SAT.1 GOLD
