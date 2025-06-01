Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 2: Mörderische Enkelin
40 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Im Juli 2017 verschwinden Linda McAllister und ihr Mann William Clemons spurlos von ihrem Wohnort in Conway, South Carolina. Lindas Enkeltochter Jordan Hodge gibt an, dass das Ehepaar nach Ohio verreist sei, da es einen Notfall in Williams Familie gegeben habe. Doch die Geschichte der jungen Frau stellt sich schnell als Lüge heraus, und Jordan und ihr Freund Kenneth Carlisle geraten ins Visier der Ermittler ...
