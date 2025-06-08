Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Bonnie und Clyde
40 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Antoinette Martinez verliert bereits früh ihre Mutter und wächst bei ihrer Tante auf. Doch trotz aller Schwierigkeiten ist sie eine gute Schülerin und bei ihren Mitmenschen sehr beliebt. Nach der Schule beginnt sie einen Job in einem Restaurant, wo sie sich im Frühjahr 2014 mit ihrem Kollegen Cameo Clines anfreundet. Die Beziehung zu dem jungen Mann führt sie schon bald auf die schiefe Bahn ...
Alle Staffeln im Überblick