Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Die mörderische Verlobte
40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Als Aiden am 7. November 2016 von der Schule nach Hause kommt, macht er eine schreckliche Entdeckung: Seine Mutter Debra liegt tot in ihrem Bett - erschossen im Schlaf. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer hat die alleinerziehende Mutter auf dem Gewissen? Ein entscheidender Tipp lenkt die Ermittlungen in eine schockierende Richtung. Ein erbitterter Sorgerechtsstreit und eine verhängnisvolle Liebesaffäre bringen schließlich die Wahrheit ans Licht ...
