Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T.
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Der ehemalige Polizist Michael Knight wird nach einem schweren Unfall mit einer neuen Identität ausgestattet. Gemeinsam mit einem sprechenden Auto namens "K.I.T.T." kämpft Knight fortan im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung gegen das Böse.
"Er kommt - Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann." Mit diesem legendären Intro startete eine der ikonischsten Actionserien der 1980er-Jahre. Wenn das rote Lauflicht am Bug eines schwarzen Pontiac Trans Am bei dir nostalgische Gefühle auslöst, dann schnall dich an! Die Abenteuer von Michael Knight und seinem Wunderauto K.I.T.T. sind zurück. Streame jetzt alle 4 Staffeln von "Knight Rider" komplett und kostenlos auf Joyn.
Alle Staffeln, alle Folgen: Die komplette "Knight Rider"-Saga auf Joyn
Du willst "Knight Rider" online sehen? Dann bist du bei Joyn genau richtig - hier gibt’s alle Folgen im Komplettpaket! Joyn bietet dir alle 90 Folgen aus allen 4 Staffeln im Stream an. Erlebe jede Mission, jeden Turbo Boost und jeden coolen Spruch. Hol dir das 1980er-Feeling zurück und starte den Binge-Watch-Marathon mit dem unschlagbarsten Duo der TV-Geschichte.
Das Kult-Duo: Michael Knight & K.I.T.T.
Der Erfolg der Serie steht und fällt mit ihren beiden Helden: einem Mann auf der Suche nach Gerechtigkeit und einem Auto, das ihm dabei als treuer Partner zur Seite steht.
Michael Knight: Der Mann, den es nicht gibt
Gespielt von David Hasselhoff, ist Michael Knight ein moderner Held. Als ehemaliger Polizist wurde er für tot erklärt und erhielt eine neue Identität, um im Auftrag der "Foundation für Recht und Verfassung" gegen das Unrecht zu kämpfen. Mit seiner Lederjacke und seinem unerschütterlichen Mut wurde er zur Ikone einer ganzen Generation.
K.I.T.T.: Das Wunderauto mit eigener Persönlichkeit
Mindestens genauso berühmt wie sein Fahrer ist K.I.T.T. - der Knight Industries Two Thousand. Dieses sprechende, kugelsichere und mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Auto ist mehr als nur ein Fahrzeug. K.I.T.T. ist ein Charakter mit Witz, Moral und unzähligen Gadgets wie dem Turbo Boost oder dem Super Pursuit Mode.
Eine Legende der 1980er: Die Geschichte von "Knight Rider"
Die Serie startete erstmals 1982 im US-Fernsehen und wurde schnell zu einem weltweiten Phänomen. Mit ihrer Mischung aus Action, Science-Fiction und Krimi traf sie genau den Nerv der Zeit. Bis zur Einstellung der Serie im Jahr 1986 definierte sie das Genre der Actionserie neu und machte David Hasselhoff zum internationalen Superstar.
Die Besetzung: Die Gesichter der Foundation für Recht und Verfassung
Neben Michael Knight gab es weitere wichtige Charaktere, die das Team komplett machten:
David Hasselhoff als Michael Knight
Edward Mulhare als Devon Miles (der elegante Leiter der Foundation)
Patricia McPherson als Dr. Bonnie Barstow (die geniale Chef-Mechanikerin von K.I.T.T. in Staffel 1, 3 und 4)
Rebecca Holden als April Curtis (die Mechanikerin in Staffel 2)
Was Fans wissen wollen: Häufig gestellte Fragen zu "Knight Rider"
Warum wurde "Knight Rider" 1986 eingestellt?
Die Hauptgründe waren die enorm gestiegenen Produktionskosten - allein ein K.I.T.T.-Modell kostete damals schon eine beachtliche Summe - und gleichzeitig sinkende Einschaltquoten nach vier Staffeln. Zudem wollte sich David Hasselhoff stärker seiner Musikkarriere widmen.
Was für ein Auto ist K.I.T.T. aus "Knight Rider"?
K.I.T.T. basiert auf einem modifizierten Pontiac Firebird Trans Am, Baujahr 1982. Für die Serie wurden zahlreiche dieser Fahrzeuge umgebaut und mit den berühmten Gadgets ausgestattet.
Warum wurden in der ersten Folge von "Knight Rider" die Schauspieler:innen gewechselt?
Diese Frage hat zwei wichtige Antworten, da es zu zwei bekannten Besetzungswechseln kam:
Im Pilotfilm wird die ursprüngliche Identität des Helden, Michael Long, vom Schauspieler Larry Anderson dargestellt. Nachdem die Figur lebensgefährlich verletzt wird und ein neues Gesicht erhält, übernimmt David Hasselhoff die Rolle des Michael Knight. Es handelt sich also um einen Wechsel, der Teil der Geschichte ist.
Der bekannteste Wechsel fand nach der ersten Staffel statt: Patricia McPherson, die die Mechanikerin Bonnie Barstow spielte, wurde in der zweiten Staffel durch Rebecca Holden als April Curtis ersetzt. Diese Entscheidung war bei den Fans so unbeliebt, dass die Produzenten reagierten und Patricia McPherson für die dritte und vierte Staffel wieder zurückholten.
Was bedeutet die Abkürzung des Namens K.I.T.T. in der Serie "Knight Rider"?
Die Abkürzung K.I.T.T. steht für Knight Industries Two Thousand.
Wer ist der Sprecher des Autos K.I.T.T. in "Knight Rider"?
Im amerikanischen Original lieh der Schauspieler William Daniels K.I.T.T. seine Stimme. In der unvergesslichen deutschen Synchronisation war es der Sprecher Gottfried Kramer, dessen markante Stimme K.I.T.T. seinen einzigartigen Charakter verlieh.
