Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 10
Folge 10: Theo in der Klemme

49 Min.Ab 12

Seit kurzem erhält Kojak ernst zu nehmende Morddrohungen, die sich auch an seine Familie richten. Als der Hochzeitstermin seiner Nichte näher rückt, häufen sich diese vehement. Kojak findet heraus, dass die Drohungen auf das Konto des ehemaligen Häftlings Ibbotson gehen, der einst von ihm eingebuchtet wurde. Als auch noch Ibbotsons Zellengenosse, ein Sprengstoffexperte, ermordet aufgefunden wird, ist Kojak ratlos, denn er glaubt nicht, dass er Ibbotson aufhalten kann ...

