Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 11: Schuldschein für einen Toten
45 Min.Ab 12
Lt. Theo Kojak hat mit großer Sorgfalt ein Unternehmen vorbereitet, um den Dealer George Janis zu überführen. Zufällig führt im selben Fall auch Polizist Gil Weaver eine verdeckte Operation durch, wird aber dabei enttarnt. Nicht nur, dass Kojaks Plan ins Wasser fällt, er gerät auch in Lebensgefahr, denn Janis stellt nun seinerseits dem Detective mit dem Lolli eine Falle ...
