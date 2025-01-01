Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 16: 18 Stunden Angst
45 Min.Ab 12
Bei einer Geschäftsreise, die ihn aus der Stadt führt, lernt der Geschäftsmann Lloyd Tatum die attraktive Peggy kennen. Er ahnt nicht, dass die charmante Schöne eine Schmugglerin ist. Doch das ist noch nicht alles: Sie ist auch auf der Flucht vor dem Mörder ihres Freundes, und das führt dazu, dass Tatum auf einmal in drei Mordfällen unter Verdacht steht. Als Kojak sich einschaltet, verschweigt Tatum zunächst, dass er Peggy kennt - doch bei seiner Verhaftung bekennt er Farbe ...
