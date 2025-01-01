Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 17: Im Kreis des Verbrechens
45 Min.
Eine Bande hatte vor Jahren ein Verbrechen im großen Stil verübt, nämlich sage und schreibe eine Million Dollar in US-Staatsobligationen gestohlen. Kevin Le Jon ist einer der wenigen Überlebenden der Gang. Im Laufe der Jahre hat er sich eine Menge Feinde geschaffen, die ihm alle nach dem Leben trachten - und jeder versucht auf andere Art, Selbstjustiz zu üben. Lieutenant Theo Kojak wird auf den Fall angesetzt ...
