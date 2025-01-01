Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 18
Folge 18: Drei Kugeln im Asphalt

49 Min.Ab 12

Als Detective Ben Braddock erfährt, dass er eine tödliche Krankheit hat, beschließt er, niemandem davon zu erzählen. Den anderen fällt zwar sein eigenartiges Benehmen auf, doch man führt es auf den Tod seines Partners Eddie Ryan zurück, der erst vor kurzem ermordet wurde. Unterdessen nimmt Braddock die Jagd nach dem Mörder seines Kollegen auf und geht dabei extrem skrupellos vor. Unterstützung erhält er von Ryans Witwe. Dennoch muss Kojak ihn vom Dienst suspendieren ...

