Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 19: Russisches Roulette
44 Min.Ab 12
Eine junge Psychologin sucht Rat und Hilfe bei Theo Kojak: Ihr Verlobter, ein Häftling, der auf Bewährung frei gelassen wurde, ist mit einer Waffe in der Hand abgehauen. Sie fürchtet, dass er eine alte Rechnung mit den Leuten begleichen will, die ihm die alleinige Schuld an dem gemeinsam begangenen Verbrechen gegeben und so dafür gesorgt hatten, dass er ins Gefängnis kommt. Auch die Ex-Frau des Flüchtigen ist in die Geschichte verwickelt. Kojak hat nur 24 Stunden Zeit ...
