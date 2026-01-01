Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 3: Der Mann im Hintergrund
43 Min.Ab 12
Der mächtige Mafiaboss Mike Tomasso überlebt nur knapp einen Anschlag. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass das Attentat von seinem Hauptkonkurrenten verübt wurde, dem anderen großen Unterweltboss Manhattans. Doch Theo Kojak glaubt nicht an die Theorie von dem Gegenspieler, sondern vermutet einen anderen Täter hinter dem Mordversuch. Und schon bald erhält er anonyme Anrufe, die in ebendiese Richtung weisen und ihm wichtige Tipps geben ...
