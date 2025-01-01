Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 6: Requiem für einen Polizisten
49 Min.Ab 12
Kojaks Freund und ehemaliger Kollege wurde ermordet. Leider lastet ein Korruptionsverdacht auf dem Getöteten, weswegen er keine ehrenhafte Beerdigung erhalten soll. Lt. Theo Kojak hat nur 48 Stunden Zeit, um den Fall zu klären und den Ruf seines Freundes wiederherzustellen. Während er dem Mörder auf der Spur ist, stößt Kojak auf Hinweise, dass der Ermordete doch etwas zu verbergen hatte - was noch nicht heißt, dass er korrupt war ...
Alle Staffeln im Überblick