Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 7: Eine wertvolle Dame
45 Min.Ab 12
Der Eigentümer eines Juwelierunternehmens wurde auf offener Straße überfallen und ermordet. Was zunächst wie ein Routinefall aussieht, wird während Kojaks Ermittlungen zunehmend komplizierter. Er findet heraus, dass das Unternehmen erst kurz zuvor aufgekauft wurde und unter einer neuen Führung steht. Allen voran das undurchschaubare Ex-Model Celia Lamb, deren fragwürdige Vergangenheit Kojaks Verdachtsmomente immer mehr erhärtet ...
