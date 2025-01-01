Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 1: Das Geburtstagsfest
48 Min.Ab 12
Kojaks Nichte Ellena feiert ihre Geburtstagsparty mit Freunden bei einem Picknick in einem öffentlichen Park. Auf einmal taucht eine Unbekannte auf und entführt das Kind. Nur kurze Zeit später erfährt der Lieutenant, was dahinter steckt: Die Entführer melden sich bei ihm und fordern, dass einer ihrer Komplizen, ein Polizistenmörder, freigelassen wird - andernfalls drohen sie, dem Mädchen etwas anzutun. Für Kojak beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
