Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 10: Mord im Dunkel (2)
42 Min.Ab 12
Kojak besucht Karen Foster im Gefängnis. Die junge Eiskunstläuferin ist die Freundin eines Mannes, der vor kurzem einen Mordanschlag auf den Anwalt Gregory Burton verübt hat - und Burton hatte Karen hinter Gitter gebracht. Doch das Gespräch mit Karen bringt Kojak kaum weiter. Ständig wird er von der einflussreichen Mrs. Morrison, der Großmutter Burtons, in seinen Ermittlungen behindert. Mrs. Morrison lässt ihre Beziehungen spielen ...
Alle Staffeln im Überblick