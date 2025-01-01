Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Die Diamantenfalle

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 4
Folge 13
Die Diamantenfalle

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 13: Die Diamantenfalle

48 Min.
Ab 12

Bauarbeiter Joseph Arrow ist arbeitslos und verzweifelt auf der Suche nach einem Job. Eines Abends bricht er in die Wohnung des reichen Bauunternehmers Beck ein, weil dieser ihm Arbeit versprochen, dann aber nicht gegeben hat. Er ahnt nicht, dass Beck in einen Diamantenraub verwickelt ist. Als Beck Arrow plötzlich vor sich sieht, glaubt er, dieser wisse über die Tat Bescheid. Der angetrunkene Beck stürzt sich auf Arrow - es kommt zu einem Handgemenge mit tödlichem Ausgang ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

