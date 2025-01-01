Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 13: Die Diamantenfalle
48 Min.Ab 12
Bauarbeiter Joseph Arrow ist arbeitslos und verzweifelt auf der Suche nach einem Job. Eines Abends bricht er in die Wohnung des reichen Bauunternehmers Beck ein, weil dieser ihm Arbeit versprochen, dann aber nicht gegeben hat. Er ahnt nicht, dass Beck in einen Diamantenraub verwickelt ist. Als Beck Arrow plötzlich vor sich sieht, glaubt er, dieser wisse über die Tat Bescheid. Der angetrunkene Beck stürzt sich auf Arrow - es kommt zu einem Handgemenge mit tödlichem Ausgang ...
