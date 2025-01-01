Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 16: Der Verlierer
48 Min.Ab 12
Als der Preisboxer Willy Aniels mit seinem Kumpel Jake nach Hause kommt, findet er seine untreue Frau ermordet auf. Er dreht durch und flieht in einer Kurzschlussreaktion mit Jake. Auf ihrer Flucht verletzen sie einen Polizisten und retten sich in eine Kirche, wo sie den Pfarrer und eine Putzfrau als Geiseln nehmen. Zur gleichen Zeit macht sich Kojak auf die Jagd nach dem Mörder von Willys Frau - wird der Boxer die Geiseln freilassen, wenn er ihn findet?
