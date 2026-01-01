Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

In der Hitze New Yorks

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 2
In der Hitze New Yorks

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 2: In der Hitze New Yorks

48 Min.Ab 12

Unschuldige Menschen fallen einem sinnlosen Attentat zum Opfer, als ein Unbekannter einen Molotow-Cocktail in ein New Yorker Restaurant wirft. Kojak und sein Team setzen die Biografien der Toten zusammen, doch die Gespräche mit Angehörigen bringen sie nicht weiter. Erst als sie erfahren, dass Kojaks Kollege Jeff Braddock bei dem Anschlag seine Freundin verloren hat, haben sie einen Verdacht: Braddocks Frau scheint etwas mit der Tat zu tun zu haben ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

