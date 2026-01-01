Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 2: In der Hitze New Yorks
48 Min.Ab 12
Unschuldige Menschen fallen einem sinnlosen Attentat zum Opfer, als ein Unbekannter einen Molotow-Cocktail in ein New Yorker Restaurant wirft. Kojak und sein Team setzen die Biografien der Toten zusammen, doch die Gespräche mit Angehörigen bringen sie nicht weiter. Erst als sie erfahren, dass Kojaks Kollege Jeff Braddock bei dem Anschlag seine Freundin verloren hat, haben sie einen Verdacht: Braddocks Frau scheint etwas mit der Tat zu tun zu haben ...
Alle Staffeln im Überblick