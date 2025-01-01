Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 3: Die Tücken des Gesetzes
43 Min.Ab 12
Kojak und Crocker kommen in Schwierigkeiten, als ein neuer Prozess gegen den verurteilten Mörder Burl Slote eine unerwartete Wendung erhält. Der Hauptaugenzeuge der Anklage nämlich wird getötet, noch ehe er seine Aussage machen kann. Die Witwe des Zeugen weigert sich, mit Crockett und Kojak zusammenzuarbeiten, denn sie hat Angst, das gleiche Schicksal wie ihr Mann zu erleiden. Es steht zu befürchten, dass der Mörder freigesprochen wird ...
Alle Staffeln im Überblick