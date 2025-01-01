Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Die Tücken des Gesetzes

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 3
Joyn Plus
Die Tücken des Gesetzes

Die Tücken des GesetzesJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 3: Die Tücken des Gesetzes

43 Min.Ab 12

Kojak und Crocker kommen in Schwierigkeiten, als ein neuer Prozess gegen den verurteilten Mörder Burl Slote eine unerwartete Wendung erhält. Der Hauptaugenzeuge der Anklage nämlich wird getötet, noch ehe er seine Aussage machen kann. Die Witwe des Zeugen weigert sich, mit Crockett und Kojak zusammenzuarbeiten, denn sie hat Angst, das gleiche Schicksal wie ihr Mann zu erleiden. Es steht zu befürchten, dass der Mörder freigesprochen wird ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen