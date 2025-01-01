Der Massenmörder von ManhattanJetzt ohne Werbung streamen
Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 4: Der Massenmörder von Manhattan
48 Min.Ab 12
Manhattan wird von einem geistesgestörten Serienkiller in Angst und Schrecken versetzt, der scheinbar wahllos auf Menschen schießt und die Stadt mit sinnlosen Attentaten terrorisiert. Roger Villers, ein Mann, der voller Hass auf die Gesellschaft der Gegenwart ist, bekennt sich zu den Taten. Er kennt jeden einzelnen Anschlag bis ins Detail - bis auf einen, und das lässt Kojak daran zweifeln, dass die Polizei wirklich den wahren Täter vor sich hat ...
