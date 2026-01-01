Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 5: Eine Geheimsache
48 Min.Ab 12
Kojak und seine Kollegen wollen ihren Triumph feiern, als es ihnen endlich gelingt, den gefährlichen Päderasten Karl Detrow zu fassen. Doch ihre Freude währt nur kurze Zeit, denn ihnen wird mitgeteilt, dass Detrow Diplomat einer ausländischen Botschaft ist und deshalb Immunität genießt. Sie müssen ihn wieder freilassen, doch Crocker kann das nicht akzeptieren und beschließt, Detrow auf eigene Faust zu folgen ...
