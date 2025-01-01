Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Hectors Tod

Kabel Eins CLASSICS Staffel 4 Folge 6
Hectors Tod

Hectors TodJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 6: Hectors Tod

48 Min. Ab 12

An einem verregneten Abend in Manhattans Upper West Side wird Streifenpolizist O'Connor in den Kampf einer Latino-Straßenbande verwickelt und erschießt dabei in Notwehr den jugendlichen Hector Diaz. Hectors Schwester beschuldigt den Polizisten, ihren Bruder eiskalt abgeschlachtet zu haben, und Kojak sieht sich auf einmal in die Wirren einer internen Ermittlung hineingezogen. O'Connor ist verzweifelt über das Geschehene ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

