Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 6: Hectors Tod
48 Min.Ab 12
An einem verregneten Abend in Manhattans Upper West Side wird Streifenpolizist O'Connor in den Kampf einer Latino-Straßenbande verwickelt und erschießt dabei in Notwehr den jugendlichen Hector Diaz. Hectors Schwester beschuldigt den Polizisten, ihren Bruder eiskalt abgeschlachtet zu haben, und Kojak sieht sich auf einmal in die Wirren einer internen Ermittlung hineingezogen. O'Connor ist verzweifelt über das Geschehene ...
