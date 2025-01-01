Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 11: Der Schnüffler
44 Min.Ab 12
Jocelyn Mayfair ist Augenzeugin, als der Mörder ihres Freundes vom Tatort flüchtet; kurze Zeit später ist auch Jocelyn wie vom Erdboden verschluckt. Während seiner Ermittlungen wird Kojak mit dem ermordeten Privatdetektiv verwechselt. Er spielt das Spiel mit und schlüpft in die Rolle des toten Schnüfflers, weil er glaubt, so die verzwickten Hintergründe des Mordes und das Verschwinden von Jocelyn aufklären zu können ...
