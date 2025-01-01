Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Diagnose: Mord

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 5
Folge 18
Diagnose: Mord

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 18: Diagnose: Mord

48 Min.
Ab 12

Dr. Page, Psychiaterin in einer großen Klinik, hat einen schrecklichen Verdacht: Sie glaubt, dass einer ihrer Patienten mehrere Morde am Personal begangen haben könnte. Sie fühlt sich mitverantwortlich, weil sie den Killer noch nicht identifizieren konnte. Während Kojak und seine Kollegen das Krankenhaus infiltrieren, um den Mörder zu schnappen, muss sich der Lieutenant in einem Nebenjob auch noch um die Psyche von Dr. Page kümmern ...

