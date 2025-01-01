Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 18: Diagnose: Mord
48 Min.Ab 12
Dr. Page, Psychiaterin in einer großen Klinik, hat einen schrecklichen Verdacht: Sie glaubt, dass einer ihrer Patienten mehrere Morde am Personal begangen haben könnte. Sie fühlt sich mitverantwortlich, weil sie den Killer noch nicht identifizieren konnte. Während Kojak und seine Kollegen das Krankenhaus infiltrieren, um den Mörder zu schnappen, muss sich der Lieutenant in einem Nebenjob auch noch um die Psyche von Dr. Page kümmern ...
