Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 2: Der Mörder ist auf Sendung
48 Min.Ab 12
Talk-Queen Rita McCall packt in ihrer Sendung gern heiße Eisen an und spart dabei nicht mit Kritik an den Missständen der Stadt und den dafür Zuständigen. Der psychopathische Terry Lawson fühlt sich von dieser Kritik direkt angesprochen: Er glaubt, dass er im Auftrag Ritas alle Personen beseitigen muss, die von ihr kritisiert werden und sieht sich als ihr Vollstrecker. Und so beginnt er einen grausigen Feldzug ...
Alle Staffeln im Überblick