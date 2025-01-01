Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 20
43 Min.Ab 12

Joe Paxton, ein bekannter Promi-Fotograf, verfolgt schon seit einem Jahrzehnt die ehemalige Schauspielerin Diane Marco mit seiner Kamera. Kein Wunder, dass er unter Verdacht gerät, als die Ex-Aktrice unter geheimnisvollen Umständen an einem Flughafen spurlos verschwindet. Doch Paxton sucht auf eigene Faust nach dem ehemaligen Filmstar und kommt so der heißesten Story seines ganzen Lebens auf die Spur ...

